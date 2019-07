18. Juli 2019, 21:51 Uhr Verlosung Mit der Ehrenamtskarte zum Further Drachenstich

Bayerns Sozialministerin Kerstin Schreyer (CSU) hat eine neue Verlosungsaktion für Inhaber einer Ehrenamtskarte gestartet. Fünf Gewinner mit Begleitung können am Sonntag, 4. August, den Further Drachenstich inklusive Übernachtung besuchen. Das Volksschauspiel mit dem größten Vier-Bein-Schreitroboter der Welt wird für einen spannenden Abend sorgen. Bewerbungen unter ehrenamtskarte@stmas.bayern.de mit dem Stichwort "Sommerverlosung" Die Teilnahmefrist endet am 22. Juli 2019.