13. August 2019, 22:05 Uhr Verlosung Kirchweihführung für Ehrenamtler

Wer im Besitz einer Ehrenamtskarte ist, der kann bei der diesjährigen Fürther Straßenkirchweih möglicherweise einen ganz exklusiven Blick hinter die Kulissen erhaschen. Denn auch heuer verlost das Bayerische Sozialministerium zusammen mit der Stadt Fürth eine Kirchweihführung für fünf Personen mit je einer Begleitung am 30. September. Im Rahmen dieser Tour bekommen die Gewinner Einblicke in das Schaustellerleben, dürfen verschiedene Attraktionen ausprobieren und vielfältige Kirchweihköstlichkeiten genießen. Darüber hinaus winkt eine Übernachtung in der Fürther Innenstadt. Die Fürther Michaelis-Kirchweih ist Bayerns größte Straßenkirchweih und gilt zugleich als fünfte Jahreszeit in der Stadt. Inhaber einer Ehrenamtskarte können bis 4. September per E-Mail an verlosung.ehrenamtskarte@stmas.bayern.de teilnehmen. Anzugeben sind das Stichwort '"Kirchweihverlosung" sowie Anschrift und Telefonnummer.