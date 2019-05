24. Mai 2019, 22:09 Uhr Verleihung in München Energie-Helden

Auszeichnung für Arbeitskreis aus Oberpframmern

Nachbarschaftshilfe für den Klimaschutz - diese Idee setzt der "Arbeitskreis Energie Oberpframmern" erfolgreich um. Den Mitgliedern geht es um nachbarschaftliche Unterstützung in Sachen Energieeffizienz, unter anderem hatten sie die Idee für die "Grüne Hausnummer". Der Arbeitskreis ist einer von drei Gewinnern des Bürgerenergiepreises, der jährlich von der Bayernwerk Netz GmbH (Bayernwerk) mit Unterstützung der Regierung von Oberbayern vergeben wird.

Der Oberpframmerner Arbeitskreis wurde gemeinsam mit den anderen beiden Preisträgern aus Vogtareuth und Kolbermoor, beide Landkreis Rosenheim, am Donnerstag in den Räumen der Regierung von Oberbayern in München geehrt. "Der Bürgerenergiepreis zeigt, wie verantwortungsbewusst viele Bürgerinnen und Bürger in Oberbayern bereits mit Energie und dem Klima umgehen", erklärte Ingo Schroers, Mitglied der Geschäftsleitung der Bayernwerk Netz GmbH, bei der Preisverleihung. Regierungspräsidentin Maria Els rief zum Nachahmen auf: "Das Engagement unserer Energie-Vorbilder soll Kreise ziehen und weitere inspirieren, sich für den Klimaschutz stark zu machen." Der Arbeitskreis erhält ein Preisgeld von 3000 Euro.

Sinnvolle und zukunftsweisende Lösungen für Eigenheime zu finden, steht im Fokus beim "Arbeitskreis Energie Oberpframmern". Bereits zweimal lud der Kreis interessierte Nachbarn und Bekannte zum Informationsgespräch "nebenan" ein. Dabei wurden effiziente Ansätze diskutiert wie beispielsweise: Photovoltaik mit und ohne Batteriespeicher, Solarthermie, Pelletheizung, Erdwärmedämmung oder Lüftungsanlagen. Auch hatte die Initiative die Idee zur Vergabe der "Grünen Hausnummer": Die Mitglieder erarbeiteten einen Katalog mit zehn Kriterien. Wenn drei davon erfüllt sind, wird eine Plakette verliehen und ein sichtbarer Hinweis am Haus angebracht. Das soll andere zum Mitmachen motivieren. 32 Grüne Hausnummern wurden schon vergeben.

Der Bürgerenergiepreis wurde 2013 erstmals verliehen. Schon jetzt können Bewerbungen für die nächste Runde eingereicht werden. Die Bewerbungsunterlagen und weitere Infos sind unter www.bayernwerk.de zu finden.