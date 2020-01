Mit dem Auto in die Attel

Verkehrsunfall in Emmering

Ein Autofahrer hat auf Höhe der Attelbrücke bei Kronau am Montagabend die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und ist in den Fluss gefahren. Wie die Feuerwehr Emmering mitteilt, konnte sich der Mann zwar noch selbst aus dem Fahrzeug befreien, schaffte es jedoch nicht ans Ufer und trieb neben seinem Auto im eiskalten Wasser. Ersthelfer zogen den Verunglückten heraus und verständigten die Rettungskräfte. Die Sanitäter der Feuerwehr Emmering und die First Responder aus Aßling versorgten den Mann.