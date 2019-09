Ein 71-jähriger Motorradfahrer aus dem Landkreis Erding ist am Dienstagmittag bei einem Unfall auf der Staatsstraße 2331 von Forstern in Richtung Hohenlinden mittelschwer verletzt worden, wie die Polizei mitteilt. Der Mann hatte offenbar nach rechts in Richtung Altmühlhausen fahren wollen. Noch vor dem Abbiegen stürzte er auf der geraden Strecke aus bislang ungeklärter Ursache und blieb danach verletzt am rechten Fahrbahnrand liegen. Mehrere nachfolgende Verkehrsteilnehmer, die den Unfall selber nicht mitbekommen hatten, leisteten bis zum Eintreffen der Rettungskräfte vorbildlich Erste Hilfe, wie die Polizei mitteilt. Der Verletzte wurde zur ambulanten Behandlung mit dem Rettungshubschrauber in ein Münchener Klinikum gebracht. Den Schaden an seinem Kraftrad schätzt die Polizei auf etwa 500 Euro. Die Feuerwehren aus Forstern und Hohenlinden sicherten die Unfallstelle ab und leiteten den Verkehr um. Nach etwa einer Stunde konnte die Staatsstraße wieder freigegeben werden.