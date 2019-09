Verkehrskontrolle in Poing

Gleich doppelt ein Fall für die Verkehrspolizei war ein Autofahrer, der in der Nacht auf Samstag in Poing unterwegs war. Gegen 2.50 Uhr wurde dieser von Beamten der Polizeiinspektion Poing im Bereich der Plieninger Straße angehalten und konnte keinen Führerschein vorzeigen. Bei der Kontrolle gab der Fahrzeugführer zunächst an, diesen zu Hause vergessen zu haben. Die anschließende Überprüfung ergab allerdings, dass der Führerschein des Betroffenen von der Staatsanwaltschaft aufgrund eines anderweitigen Verfahrens beschlagnahmt woden war. Damit war ihm das Führen eines Kraftfahrzeugs zu diesem Zeitpunkt nicht mehr gestattet.

Zudem wurde bei der Kontrolle festgestellt, dass es auch für das Fahrzeug keinen gültigen Schein mehr gibt. Der Fahrer war nämlich mit einem Auto unterwegs, an das ein vom Serienzustand abweichendes Fahrwerk montiert war. Da sich der Halter dabei in der Folge nicht um die nötigen Eintragungen gekümmert hat, führte dies dazu, dass die Betriebserlaubnis für das Fahrzeug erloschen war. Die Weiterfahrt wurde dem Mann daher durch die Polizei untersagt.

Auf ihn kommt nun ein Strafverfahren wegen des Fahrens trotz beschlagnahmten Führerscheins auch ein Ordnungswidrigkeitenverfahren aufgrund der fehlenden Betriebserlaubnis zu.