17. September 2018, 22:08 Uhr Verkehrskontrolle Fahren ohne Fahrerlaubnis

Einen Ausflug mit unangenehmem Ende hat ein junger Mann am Samstagabend unternommen. Gegen 23 Uhr war der 16-Jährige mit einem Mofa auf der Landstraße bei Dieding unterwegs und geriet prompt in eine Verkehrskontrolle. Dabei stellte sich heraus, dass der Jugendliche keine Fahrerlaubnis für das Gefährt besaß. Dieses hatte er sich von einem Bekannten ausgeliehen. Diese war dann schnell beendet. Die Polizei schickte den 16-Jährigen ohne Mofa nach Hause und zeigte ihn wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis an. Der Besitzer des Leichtkraftrades wurde wegen Zulassens zum Fahren ohne Fahrerlaubnis ebenfalls angezeigt.