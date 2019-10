Mit mehr als 1,1 Promille war am späten Montagabend ein Autofahrer in Kirchseeon unterwegs. Die Beamten stoppten den Fahrer in der Ebersberger Straße für eine Verkehrskontrolle. Nachdem sie bei dem 33-Jährigen deutlichen Alkoholgeruch feststellen konnten und ein Test den Verdacht bestätigte, wurde die Weiterfahrt unterbunden. Außerdem wurde bei dem Mann eine Blutentnahme zur Beweissicherung vorgenommen. Weiterhin wurde sein Führerschein sichergestellt. Ihn erwartet nun ein Verfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.