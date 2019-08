6. August 2019, 22:11 Uhr Verkehr in Zorneding Kreuzung soll sicherer werden

Eine Fahrbahnverengung könnte in der Lärchenstraße künftig die Autos bremsen

Für alle, die am westlichen Ortsrand Zornedings zu Fuß unterwegs sind, könnte es bald eine Verbesserung geben. Mit großer Mehrheit hat der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung beschlossen, die Kreuzung Lärchenstraße/An der Flur umbauen zu lassen. So dies möglich ist, soll eine Fahrbahnverengung die Autos bremsen, außerdem soll die verkehrsberuhigte Zone erweitert werden.

Angestoßen hatte dies Peter Pernsteiner (FDP), der einen Antrag auf einen umfassenden Umbau der Kreuzung eingebracht hatte. Nach seiner Idee hätte die Kreuzung aufgeweitet und mit einer Verkehrsinsel versehen werden sollen. Damit könnte man einen durchgehenden Fußweg zwischen der Münchner Straße und Ingelsberg schaffen. Was, wie André Younes, der Leiter des technischen Bauamtes, erläuterte, aber nicht so einfach möglich sei. Denn für eine Querungshilfe müsste nicht nur die Kreuzung selbst, sondern auch die Straße davor und dahinter von zehn auf 11,5 Meter aufgeweitet werden, insgesamt auf einer Länge von 45 Metern. Dabei gebe es aber zwei Probleme: So gehören der Gemeinde lediglich zehn Meter entlang der Straße, wo eine Straßenerweiterung möglich sei. Außerdem müsste die neue Straße dann auch komplett befestigt und mit Gehwegen ausgestattet werden, was die Breite zusätzlich erhöhe: "Dann stehen im gesamten Bereich südlich der Lärchenstraße keine Bäume mehr", so Younes.

Stefanie Berndlmeier (CSU) sah noch ein drittes Problem: die Kosten. "Das wird sehr teuer und eventuell am Ende gar nicht genutzt", so Berndlmeier, eine fehlende Verkehrsinsel an der Stelle sei "ein Luxusproblem". Dass die Insel vielleicht zu viel des Guten sein könnte, sagte auch Helmut Obermaier (Grüne), trotzdem solle man nicht nichts tun: "Die Lärchenstraße ist stark befahren, es wäre sinnvoll die Verkehrsberuhigung auch nach Norden weiterzuführen." Gegen den schnellen Durchgangsverkehr schlug er eine Fahrbahnverengung vor der Kreuzung und eine Aufstellfläche für Fußgänger vor, "das wäre ein minimaler Eingriff". Wenn es rechtlich möglich ist, gab Younes zu bedenken. Weil die Straße nicht als "ausschließliche Erschließungsstraße" gilt, müssten gewisse Fahrbahnbreiten eingehalten werden. Dies könne man doch bis zu einer kommenden Bauausschusssitzung prüfen, so Obermaier.

Eine Idee, die fraktionsübergreifend Zustimmung fand. "Es ist sinnvoll, mit wenig Aufwand einen verkehrsberuhigten Bereich zu schaffen", sagte Werner Hintze (SPD). Er sei ja ursprünglich für die Querungshilfe gewesen, sagte Wilhelm Ficker (FW), aber der neuen Idee könne er ebenfalls zustimmen. Genau wie der Antragsteller: "Mir gefällt die neue Variante sehr gut", sagte Pernsteiner, seinen ursprünglichen Antrag ziehe er darum zurück.