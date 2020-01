Der Besitz einer Straße war in früheren Zeiten mit Prestige, ja mit Macht verbunden. Man denke an den berühmten Zollstreit zwischen dem Bayernherzog Ludwig und dem Freisinger Bischof Otto, der damit endete, dass ersterer letzterem die Brücke über die Isar zerstörte und somit die Straße nach Salzburg kontrollierte. 862 Jahre später scheint das Besitzen einer Straße nach Salzburg weit weniger attraktiv zu sein. Zumindest für die Gemeinde Forstinning, die hat eine solche und wird sie demnächst an den Landkreis abgegeben und zwar auf eigenen Wunsch - und muss vielleicht dafür noch zahlen.

Allerdings handelt es sich nicht - oder nicht direkt - um einen Verkehrsweg in die malerische Stadt an der Salzach sondern um die Verbindung zwischen der Ampelkreuzung an der Ebersberger/Schwabener Straße in Schwaberwegen und der Einmündung in die B 12 auf Höhe des kleinen Weilers Salzburg. Das genau 2960 Meter lange Straßenstück führt einmal quer durch Forstinning, etwa auf Höhe des Rathauses ändert sich sein Name von Mühldorfer in Münchner Straße. Bis vor 21 Jahren - als das westliche Stück der Autobahn 94 eröffnet wurde - war die Ortsdurchfahrt eine Bundesstraße, die alte B 12, die über Anzing und Parsdorf Richtung München führte. 1989 kam der Bund dem Wunsch der Gemeinde nach und überließ dieser die Straße. Inzwischen sind die Forstinninger indes ihrer Gemeindestraße überdrüssig und wollen sie dem Kreis überantworten. Grund ist, dass sie als einziges Teilstück der Autobahnparallele zwischen B 12 und Kreuz München Ost keine Kreisstraße ist - aber das gleiche Verkehrsaufkommen zu bewältigen hat, wie es in einer Stellungnahme aus Forstinning heißt.

Um dies zu prüfen hatte der Verkehrsausschuss des Kreistages Verkehrsgutachter Harald Kurzak mit einer Expertise beauftragt, welche die Forstinninger Sichtweise bestätigt. "Die Ortsdurchfahrt hat Kreisstraßencharakter und ist dementsprechend aufzustufen", heißt es darum in der Stellungnahme des Landratsamtes an den Verkehrsausschuss. Bereits im November gab es dazu ein Treffen mit Vertretern der Gemeinde und des Landkreises, wo man sich auf das weitere Vorgehen verständigt hat.

Der Plan ist demnach, erläuterte Johannes Dirscherl vom Landratsamt, dass die Straße zum nächsten Neujahrstag den Besitzer wechselt, von 2021 an ist der Landkreis zuständig. Was mit gewissen Kosten verbunden ist, laut Verwaltung wird der Unterhalt für die knapp drei Kilometer lange Strecke mit etwa 15 000 Euro pro Jahr zu Buche schlagen. Möglicherweise sind auch Sanierungsarbeiten nötig, dafür würde man dann die Gemeinde zumindest anteilig zur Kasse bitten, so Landrat Robert Niedergesäß (CSU). Der nächste Schritt sei, dass Vertreter von Landkreis, Gemeinde und Staatlichem Bauamt Rosenheim mit einem Gutachter den Zustand der Straße ermitteln, "dann sehen wir, ob wir Geld bekommen", so der Landrat.

Die Übernahme der alten Bundesstraße wurde ohne Gegenstimmen und Debatte beschlossen. Philipp Goldner (Grüne) regte noch an, als neuer Träger der Straßenbaulast solle der Landkreis eine Verkehrsschau veranlassen, vielleicht ergäben sich daraus Verbesserungen für Nutzer und Anwohner.

Ebenfalls einstimmig und ohne Diskussionsbedarf wurde beschlossen, dass es auch in Anzing einen Besitzerwechsel bei zwei Straßen geben wird, auch dieser tritt zum Jahreswechsel 2020/21 in Kraft. Hier handelt es sich lediglich um einen Tausch zwischen Landkreis und Gemeinde. So soll die alte Schulstraße, jetzt EBE 1, zur Gemeindestraße werden. Dafür erhält der Landkreis die von der Gemeinde im Zuge der Gewerbegebietserweiterung ausgebaute neue Straße "Gewerbepark", die auf Höhe des neuen Kreisverkehrs dann wie die bestehende EBE 1 in die Erdinger Straße einmündet. Weil die neue Straße in besserem Zustand ist als die Schulstraße, bekommt in diesem Fall die Gemeinde Geld vom Landkreis. Laut eines Gutachtens beträgt die Wertdifferenz 300 000 Euro, 250 000 wurden bereits überwiesen, der Rest soll heuer folgen. Straßen zu bauen und dann zu verkaufen ist achteinhalb Jahrhunderte nach Ludwig dem Löwen eindeutig ein besseres Geschäft als Brücken abzureißen.