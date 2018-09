27. September 2018, 22:15 Uhr Verkehr in der Kreisstadt Liberale fordern Ostumgehung für Ebersberg

Die FDP setzt sich weiter für eine Ostumgehung für Ebersberg ein. Kürzlich hat der Ortsvorstand zusammen mit dem FDP-Kreisrat Alexander Müller mögliche Trassen besichtigt. Anhand der schon einmal vom Straßenbauamt untersuchten und dem Ebersberger Stadtrat präsentierten Trassen verschafften sich der Vorstand einen ersten Überblick.

Für den FDP-Ortsverband ist weiterhin klar, dass es am Ende zu einer Ostumfahrung keine Alternative gibt. Der Verkehr durch Ebersberg werde mittelfristig durch das Bevölkerungswachstum in der Region noch zunehmen. FDP-Stadtrat Bernhard Spötzl stellte klar: "Niemand in Ebersberg bezweifelt das Stauproblem in der Innenstadt. Allen ist klar, das mit Geschwindigkeitsbegrenzungen und anderen verkehrsberuhigenden Maßnahmen der Verkehr nicht verschwindet." Der FDP-Landtagskandidat Müller sieht die Gefahr, dass über den Weg des Arbeitskreis eine schnelle Lösung verschleppt wird. "Der Stau ist tägliche Realität, ein teurer Tunnel löst das Verkehrschaos in Ebersberg nur bedingt und eine Westumgehung scheidet aus. Da bleibt bei gesundem Menschenverstand nur die Ostumgehung." Müller weiter: "Statt sich auf deren Planung zu konzentrieren, wird weiter die Zeit mit Placebo-Lösungen verschwendet. Die von Lärm und Gestank betroffenen Bürger sind die Leidtragenden."