12. Mai 2019, 15:56 Uhr Vereinsfest läuft aus dem Ruder Eine Schlägerei nach der anderen

Polizei muss in Hohenlinden in der Nacht von Samstag auf Sonntag mehrere Einsätze absolvieren

Viel zu tun hatten die Polizei Ebersberg und Kollegen aus umliegenden Dienststellen in der Nacht von Samstag auf Sonntag in Hohenlinden: Es kam zu mehreren Rauferein, weshalb insgesamt sechs Streifen im Einsatz waren. "Ein lokaler Verein richtete am Volksfestplatz sein Gründungsfest aus, wobei nicht jedem der Alkohol gut bekam", stellt die Polizei Ebersberg dazu fest.

Zunächst gerieten gegen 0.55 Uhr im Bereich der innerörtlichen Tankstelle zwei Cousins aneinander. Der 30-Jährige und sein 40-jähriger Vetter gingen derart verbal und körperlich aufeinander los, dass beim Notruf mehrere Meldungen eingingen. Als die ersten Streifen eintrafen, hatten sich die beiden Streithansel derart aufgeheizt, dass sie nur unter Einsatz von Pfefferspray und Handschellen gestoppt werden konnten. Beide Beschuldigten leisteten so intensiven Widerstand, dass ein Polizeibeamter am Ellbogen verletzt wurde und vorerst nicht mehr dienstfähig ist. Der bis zum Schluss renitente 30-Jährige verbrachte die restliche Nacht in Gewahrsam.

Etwa zeitgleich legten sich drei männliche Festbesucher mit einem Ordner an und attackierten diesen gemeinschaftlich. Die genauen Umstände zu Tat und Täter müssen im Laufe der Ermittlungen noch geklärt werden. Zeugen werden gebeten, sich mit sachdienlichen Hinweisen an die Polizeiinspektion Ebersberg unter Telefon (08092) 8268-0 zu wenden.

Gegen 2.15 Uhr wurde eine erneute Auseinandersetzung im Festzelt gemeldet. Mindestens zwei Personen gingen laut Polizei aufeinander los, konnten jedoch noch rechtzeitig getrennt werden. Ein Platzverweis beendete schließlich auch diesen Zwischenfall.