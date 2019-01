22. Januar 2019, 21:43 Uhr Verein für Landschaftsschutz Vorträge zum Thema Windkraft im Forst

Um Bedrohungen für das Landschaftsschutzgebiet Ebersberger Forst geht es am Freitag, 25. Januar, in der Alten Post, Dorfplatz 3, in Parsdorf. Eingeladen hat der Verein Landschaftsschutz Ebersberger Land, der sich seit Jahren gegen den Bau von Windrädern im Ebersberger Forst einsetzt. Um das Thema Windkraft drehen sich darum auch die Vorträge der beiden Referenten des Abends. "Der Wind, ein Emigrant in Bayern", lautet der Titel des Vortrages von Wolfgang Haverkamp, Ingenieur für Energie- und Elektrotechnik sowie Fachmann für Kraftwerke und Hochspannungstechnik. Außerdem spricht der Journalist und Energiewendekritiker Georg Etscheit über "Ebersberg ist überall - warum Windräder unsere Heimat zerstören". Die Vorträge dauern jeweils etwa 30 Minuten, die Veranstaltung beginnt um 19.30 Uhr.