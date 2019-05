21. Mai 2019, 21:52 Uhr Verbesserungen frühestens im Jahr 2022 Der Bus kommt später

Die Bewohner der Ortschaften im Norden von Vaterstetten werden noch etwas auf eine Verbesserung der Busverbindungen warten müssen. Der Gemeinderat lehnte in seiner jüngsten Sitzung einen Antrag aus der Bürgerversammlung im April ab. Dieser hatte zum Inhalt, dass auch am Wochenende ein regelmäßiger Busverkehr von und nach Parsdorf eingerichtet wird. Diese Möglichkeit habe man geprüft, so die Stellungnahme der Verwaltung, mit dem Ergebnis, dass hier kurzfristig nichts zu machen sei. Frühestens im Dezember 2022 könnte es Verbesserungen geben, falls dann die geplante Expressbuslinie zwischen Poing und Messestadt Ost eingerichtet wird. Eine Erweiterung auf Basis der bestehenden Buslinien 452, 465 und 466 sei sogar erst Ende 2023 möglich, wenn diese das nächste Mal neu ausgeschrieben werden. Darum sei der Antrag der Parsdorfer diesmal abzulehnen, so die Verwaltung. Ganz vom Tisch sei die Verbesserung des Busverkehrs indes nicht, versicherte Bürgermeister Georg Reitsberger (FW): "Es tut sich ja was, aber es dauert noch."