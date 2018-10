26. Oktober 2018, 21:54 Uhr Veranstaltungstipp Perlen aus dem Osten

Kulturverein Zorneding-Baldham hat den Soloklarinettisten des Orchestre de Paris zu Gast

Klangakzente aus dem östlicheren Europa beim Kammermusikzyklus des Kulturvereins Zorneding-Baldham: Philippe Berrod, der phänomenale Soloklarinettist des Orchestre de Paris und das renommierte tschechische Škampa Quartett präsentieren gemeinsam mit dem Ebersberger Pianisten Oliver Triendl im Martinstadl selten gespielte Meisterwerke. Das Konzert findet statt am Sonntag, 28. Oktober, um 19 Uhr. Karten gibt es unter www.kulturverein-zorneding-baldham.de, bei Steffis Schreibwaren in Zorneding oder an der Abendkasse.