"Malediven - Insel Bathala, ein Zauber der Natur": So heißt ein Filmvortrag, der am Montag, 27. Januar, um 19.30 Uhr von der VHS Vaterstetten gezeigt wird. Die riesigen Riffe der Inselgruppe, in Jahrmillionen entstanden, sind einmalig in ihrer Vielfalt an Haien, Mantas, Schildkröten und Fischen vor einem prächtigen Farbenspiel. In der Ankündigung heißt es: "Sie erleben einen interessanten Film mit unvergesslichen und einmaligen Naturaufnahmen, wie man sie selten zu sehen bekommt." Info und Anmeldung unter www.vhs-vaterstetten.de.