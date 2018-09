27. September 2018, 22:14 Uhr Veranstaltungen der VHS Freimaurer und Giesing

Einen Vortrag über die Templer und Freimaurer, zwei Geheimbünde, die bis heute die Fantasie anregen, kann man am Montag, 8. Oktober, bei der VHS Vaterstetten hören. Referentin ist Marlies Lämmle, die Veranstaltung in der Baldhamer Straße 39 beginnt um 10 Uhr. Die Kursnummer lautet 3317. Eine unterhaltsame Führung durch Giesing mit Petra Rhinow kann man dann am Mittwoch, 10. Oktober, erleben: Die Referentin zeigt von 18.30 bis 20 Uhr, dass der Stadtteil sich gemausert hat und neben liebevoll renovierten Straßenzügen, großartigen Villen und alten Eck-Kneipen auch neue, stilvolle Restaurants und Bars zu bieten hat - inklusive Prosecco. Die Kursnummer lautet 4252. Anmeldungen über die VHS-Geschäftsstelle unter (08106) 35 90 35 oder online.