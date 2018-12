12. Dezember 2018, 22:09 Uhr Veranstaltung Volksmusik aus Ebersberg

Der Pfarrgemeinderat Steinhöring veranstaltet am Sonntag, 16. Dezember, um 19 Uhr sein Adventssingen in der Pfarrkirche Sankt Gallus. Der Titel lautet: "Geht's mit mir nach Bethlehem!" Musikalisch wird der Abend gestaltet von der Ebersberger Volksmusik mit Weisen aus der Feder von Markus Krammer. Die Besetzung besteht aus zwei Hackbrettern, gespielt von Vroni Krammer und Otmar Moser sowie an der Gitarre Sepp Krammer. Der Singkreises Ebersberg unter der Leitung von Sepp Krammer trägt Lieder aus dem alpenländischen Raum vor. Theresia Mayer aus Grafing leitet mit selbstverfassten Texten einfühlsam durch die Veranstaltung. Der Eintritt ist frei.