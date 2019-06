6. Juni 2019, 21:52 Uhr Veranstaltung in Poing Westernfest und Grillmeisterschaft

Bereits zum zehnten Mal feiert das City Center Poing am Samstag, 22. Juni, von 11 bis 20 Uhr das Westernfest unter dem Motto "The Spirit of No Name City". Auch in diesem Jahr finden während des Westernfestes die offiziellen Bayerischen Grillmeisterschaften statt. Das Fest erinnert an die ehemalige Westernstadt "No Name City" und präsentiert bei freiem Eintritt Live-Musik, Western- und Indianershows, Cowboyspiele, Tanzshows, Kulinarisches vom Grill, Bullriding, Grillen und vieles mehr.

Neben vielen Westernattraktionen für Groß und Klein haben sich die Veranstalter in diesem Jahr wieder besondere Showacts einfallen lassen. Der Halbblut-Indianer Two Hawks führt seine traditionellen indianischen Tänze vor und lädt Groß und Klein ein, dem indianischem Brauchtum nachzueifern. Außerdem erwarten die Besucher spannende Westernshows mit tanzenden Lassos, knallenden Peitschen und fliegenden Messern. Die "Wild West Girls" werden mit ihren Showeinlagen dem Publikum Westerntänze und French Can Can präsentieren. Dabei begeistern sie auch mit ihrer Kostümvielfalt. Zusätzlich zu den Vorführungen der Square- und Line-Dancer laden die Tanzformationen auch zum Mitmachen ein.

Bei den sechsten Bayerischen Grillmeisterschaften der German Barbecue Association messen sich Teams aus Süddeutschland, darunter auch Teilnehmer der Deutschen Meisterschaften. Die 25 Teams müssen am Grill vier Gänge á sechs Portionen zubereiten und einer fachkundigen Jury zur Bewertung vorlegen. Es werden also 600 Portionen verkostet. Bewertet werden Aussehen, Garzustand und Geschmack - keine leichte Aufgabe für die 34-köpfige Jury.