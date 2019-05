7. Mai 2019, 22:15 Uhr Vea Kaiser im Ebersberger Schlosssaal Rückwärts tanzen

Einblick in einen sonst verborgenen Ort erhalten die Besucher einer Lesung am Mittwoch, 8. Mai, in Ebersberg: Die österreichische Autorin Vea Kaiser ist bei der Buchhandlung Otter zu Gast, aufgrund großer Nachfrage wurde die Veranstaltung in den historischen Saal des Schlosses in unmittelbarer Nachbarschaft der Buchhandlung verlegt. Im Gepäck hat Kaiser ihren neuen Roman "Rückwärtswalzer". Es handelt sich dabei um einen Familienroman, dessen Geschichte sich zwischen Nachkriegszeit und Gegenwart, zwischen Wien und Montenegro entspannt. Vea Kaiser habe nicht nur bei "Gottschalk liest?" mit Schlagfertigkeit und humanistischer Bildung begeistert, ihr gelinge es auch, im Plauderton von Abgründen zu erzählen und unterhaltend mit Anspruch und Formbewusstsein zu schreiben, heißt es in der Ankündigung. Los geht's um 20 Uhr, der Eintritt kostet zwölf Euro. Voranmeldung persönlich beim Buchhandel Otter oder unter (08092) 86 02 05.