3. Dezember 2018, 22:05 Uhr Vaterstetten/Grasbrunn Weihnachtlich im Wald unterwegs

Die evangelische Petrikirche lädt zur Waldwanderung und zum Weihnachtsliedersingen am Samstag, 8. Dezember, ein. Treffpunkt ist um 18 Uhr am Ende des Schwabener Wegs in Grasbrunn-Neukeferloh.