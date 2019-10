Schmidt-Stiftung sticht in See

Auch in diesem Jahr hat die Baldhamer Manfred-und-Ute-Schmidt-Sozialstiftung wieder Senioren aus der Gemeinde zu einem Ausflug auf den Chiemsee eingeladen. Zwar hatten die Ausflügler etwas Pech mit dem Wetter, dennoch sei die Gruppe "bei bester Stimmung" gewesen, schreibt Manfred Schmidt in seinem Bericht über die Tour. Unternommen wurde diese wie in den vergangenen Jahren auf dem Schiff "MS Michael".

Nach dem obligatorischen Gruppenbild mit Kapitän Stefan Roth stach die Gruppe in See für zwei abwechslungsreiche Stunden auf dem "Bayerischen Meer". Mit der bei Sonderfahrten üblichen gemütlichen Reisegeschwindigkeit von elf Kilometern pro Stunde bei ruhiger See ging es vorbei Richtung Bernau und Herreninsel Südseite zum Naturschutzgebiet "Achen-Delta", dem größten europäischen Binnendelta. Nicht fehlen im Programm durften Frauen- sowie Krautinsel und natürlich auch nicht die zwischen Herreninsel und Urfarn gelegene engste Chiemsee-Durchfahrtsstrecke. Kampenwand, Hochplatte, Hochgern und Hochfelln verhüllten leider mit dichten Wolkenfeldern ihr majestätisches Antlitz. Derweil labte sich die 20-köpfige Gesellschaft unter Deck an der köstlichen Kuchentafel. Das Stifter-Ehepaar Ute und Manfred Schmidt legten dieses Mal bei der Auswahl ihrer Gäste den Schwerpunkt auf die Vaterstettener Seniorenheime, wobei "Carecon" das größte Kontingent stellte, auch "St. Korbinian" war gut vertreten. Chefkoch Domenico Paces kulinarische Köstlichkeiten rundeten mit einem mediterranen Menü am Baldhamer Karwendelplatz den Ausflugstag ab.