Beim nächsten Vaterstettener Rathauskonzert am Sonntag, 22. September, um 19.30 Uhr im Seniorenwohnpark kann man ein Streichsextett aus Mitgliedern des Symphonie-Orchesters des Bayerischen Rundfunks erleben. Es setzt sich zusammen aus Anton Barakhovsky, Anne Schoenholz, Roland Glassl, Nicola Birkhan, Julian Steckel und Lionel Cottet. Sie spielen in der Grundbesetzung von zwei Violinen, zwei Bratschen und zwei Violoncelli. Auf dem Programm stehen das Streichsextett d-Moll von Alexander Borodin, das Grande Sestetto concertante nach der Sinfonia concertante Es-Dur, KV 364 von Wolfgang Amadeus Mozart und das Streichsextett d-Moll op. 70 "Souvenir de Florence" von Peter Iljitsch Tschaikowsky. Karten gibt es im Vorverkauf beim Buchladen in Vaterstetten, Schwalbenstraße 4, unter (08106) 53 67 und bei der Papeterie Löntz in Baldham, Rossinistraße 15, unter (08106) 67 69 sowie an der Abendkasse, die um 18.45 Uhr öffnet. Schüler und Studenten erhalten 50 Prozent Ermäßigung.