Einen farbenfrohen Start in den Advent beschert die Vaterstettener Malgruppe Der Farbkreis dem Publikum mit seiner diesjährigen Jahresausstellung. Die 13 Mitglieder zeigen jeweils einen abwechslungsreichen Querschnitt ihrer aktuellen Arbeiten, die Besucher erwartet daher ein buntes Spektrum in verschiedensten Maltechniken. Eröffnet wird die Ausstellung im Pfarrsaal der Kirche Maria Königin in Baldham mit einer Vernissage am Freitag, 29. November, um 19 Uhr. Folgende Mitglieder präsentieren ihre Werke: Christine Eiglmaier, Annemarie Engelhard, Uschi Geywitz, Gerda Hinderberger, Renate Hirschbichler, Jarco Moldovan, Martina Plote, Renate Riedl, Traudi Schmeling, Marianne Schneider, Lore Schreiber, Alfons Schürrer und Elfie Wilka. Zu sehen ist die Ausstellung im Pfarrsaal drei Tage lang: am Freitag, 29. November, von 10 bis 18 Uhr, am Samstag, 30. November, von 10 bis 20 Uhr und am Sonntag, 1. Dezember, von 10 bis 17 Uhr.