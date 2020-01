"Ich habe kurz darüber nachgedacht, aber. .. " Einen kurzen Moment hält Matthias Gerstner inne beim Gespräch am Rande des Empfangs zum 20-Jährigen von "Bach & More". Aber: Es blieb dann doch beim "und mehr" beim Jubiläumskonzert am Samstagabend in der Baldhamer Petrikirche. Elf spannende Stücke für Trompeten und Orgel, aber kein Bach dabei. Eine dieser vielen Überraschungen, mit denen die Reihe in den vergangenen zwei Jahrzehnten die Musikfreunde in der Region und "das Kulturleben im Landkreis bereichert" hat, wie Pfarrer Stephan Opitz bei seiner Begrüßung feststellte. Eine Beobachtung, die ein Blick in die erste Reihe der Festgäste bestätigte, in der sich in Landrat Robert Niedergesäß und den beiden Bürgermeistern Piet Mayr und Georg Reitberger ein kundiges, musikfreundliches Trio zum Zuhören und Applaudieren eingefunden hatte.

Sein Gespür hat Gerstner auch dieses Mal richtig geleitet, ebenso wie seine weitreichende und überzeugende Kenntnis der Literatur. Die von fachlichem Wissen getragen sein mag, aber, wie man es nun auch wieder spürte, von Zuneigung und Respekt vor einer Kunst erfüllt ist, die sein eigenes Musizieren nährt. Schon die Entscheidung, das Jubiläumskonzert nicht durch einen möglichst großen Klangkörper herausragen zu lassen, sondern durch einen möglichst mitreißenden Klang ist Ausdruck dieser Haltung. Dann auch noch zwei erstklassige Trompeter zu gewinnen, Robert Hilz und Christian Bühn, belegt das Ansehen, das der Musiker Gerstner und seine Bach-Reihe inzwischen genießen.

Detailansicht öffnen Zum 20. Geburtstag von "Bach & More" gibt es Blumen für Matthias Gerstner, Robert Hilz und Christian Bühn (Foto: Christian Endt)

Mit ihren Instrumenten zu brillieren, dazu gibt ihnen zum Beispiel die C-Dur Sonata von Arcangelo Corelli ausführlich Gelegenheit, ein Klassiker aus dem Repertoire für Trompeter und Orgel, genauso festlich, wie es der Anlass gebietet, aber doch auch mit jener fröhlichen Lebendigkeit geschmückt, die zum Feiern ohne Krawatte einlädt. So, wie die Leidenschaft des Komponisten für Trompeten aus jedem Takt spricht, so erwidern die beiden Bläser die Zärtlichkeiten, die vor ihnen im Notenblatt stehen ebenso wie sie die spannenden Momente vor allem im dritten Satz mit ihrem Publikum auskosten. Ein schöner Beweis dafür, zu welcher Bandbreite an Deutung doch Adagio - Vivace - Allegro einladen.

Als zweiter Leckerbissen, gleich anschließend in der Mitte des Konzerts platziert, erwies sich die Suite F-Dur von Johann Caspar Ferdinand Fischer. Der badische Komponist hat, wie belegt ist, Mitte des 18. Jahrhunderts nicht nur seinen Zeitgenossen Bach beeindruckt, sondern sich als musikalischer Brückenbauer erwiesen, der dem Einfluss französischer Elemente in die hiesige Musikwelt den Weg bereitet hat. Das ist, bis heute, eine überaus dankenswerte Leistung und gerade was Trompeten-Orgel-Musik angeht, ein nachhallender Zugewinn. Wie Gerstner und seine beiden Gäste die Suite interpretierten, war ein detailgenaues Angebot an feine Ohren mit der Polychromie eines modernen Kirchenfensters. Obendrauf gab es bei den Satzbezeichnungen fürs Publikum auch noch lupenreine Hörbeispiele dafür, was französisches "lentement" vom deutschen "langsam" unterscheidet und wie gut sich ein alter, höfischer Gesellschaftstanz namens "Rigaudon" eignet, das Heitere im Festlichen spürbar zu machen.

Detailansicht öffnen Die Gäste in der Baldhamer Petrikirche waren mit Sekt versorgt. (Foto: Christian Endt)

Für sich selbst hatte Organist Gerstner zwei Stücke aus unserer Zeit reserviert. Damit gab er nicht nur den beiden Bläsern Zeit zum Durchatmen und den Sinnen des Publikums jene Entspannung, die bei allem festlichen Glanz hilfreich ist, um aus dem Strahlen des Lichts die einzelne Kerze wieder wahrzunehmen. Vielmehr noch ließ er anklingen, wohin Bachs Ideen die Musik im Lauf der Generationen geführt hat. Sowohl Rosalie Bonightons "Fanfare with Promenade" als auch Colin Mawbys "Joyful Finale" markieren beachtenswerte Punkte auf der exponentialen Entwicklungs- und Wandlungskurve der Orgelmusik. Beim Registrieren nahe genug am Fanfarenklang der Trompeten, aber doch weit genug davon entfernt, um Orgel Orgel sein zu lassen, spürte man überdeutlich die Freude des Organisten und Gestalters, wie gut sich eins in andere fügt und wie gut der Plan "ohne Bach" aufgeht.

Wobei die Angelegenheit durchaus programmatische Tiefe hatte. Nach einem solchen Konzert lässt es sich gut darüber philosophieren, wie und wohin sich die Musik entwickelt hätte, wäre Bach nur einer von vielen Thomaskantoren geblieben und hätte nicht durch seine moderne Kompositionstechnik der Welt einen neuen Weg gewiesen. Wer wäre dann aus seinem Schatten getreten? Wovon wären die Mozarts und Beethovens inspiriert worden? Welche heute vergessenen oder erst gar nicht zum Durchbruch gekommenen Komponisten sind uns dadurch entgangen - oder erspart geblieben? Seit 20 Jahren liegen regelmäßig Gedanken und Ideen zu diesem Thema vor uns - in den vielen Kombinationen, die "Bach & More" seit dem Gründungsjahr 2000 erlebbar gemacht hat.

Wenn dann bei den festlichen Ansprachen zu hören ist: "Wer hätte das gedacht?" und ". . .ist aus dem kulturellen Leben im Landkreis nicht mehr wegzudenken. . ." kommt einem durchaus auch der Gedanke nahe, dass ein "ohne Gerstner" genauso Anlass zu philosophischen Betrachtungen sein mag wie ein "ohne Bach". Dass hier einer Zeit und Raum gefunden hat, um eine feine Idee in die Tat umzusetzen, und ein Publikum, das diese Idee honoriert, mag angesichts der Größenordnung "Landkreis - Erdball" als Randnotiz erscheinen. Fürs Hier und Heute jedoch ist es eine glückliche Fügung. Was sich daraus ergibt für die Welt der Musik, was deswegen geschieht oder entsteht, wer inspiriert wird und was auf den Weg gebracht - das werden andere in ein paar hundert Jahren wissen. Die jüngste unter den zahlreichen Besuchern jedenfalls, Theresa, gab dem Autor schon mal einen Satz mit, der Hoffnung macht: "Was mir gefallen hat? Alles."