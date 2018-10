1. Oktober 2018, 21:54 Uhr Vaterstetten Zwei Verletzte bei Auffahrunfall

Zwei Menschen sind bei einem Verkehrsunfall verletzt worden, der sich am Montagmorgen in der Münchener Straße in Neufarn ereignet hat. Wie die Polizei mitteilt, hatte eine 37-jährige Frau aus Ebersberg, die Richtung Neufarn unterwegs war, übersehen, dass der Fahrer in dem Wagen vor ihr in den Hochfeldweg einbiegen wollte und deshalb verkehrsbedingt abbremste. Sie fuhr auf das Auto des 43-Jährigen aus Vaterstetten auf; der Zusammenprall war so heftig, dass die Airbags auslösten. Der 43-Jährige und seine 44-jährige Beifahrerin wurden leicht verletzt und mussten mit dem Rettungsdienst in ein Münchener Krankenhaus gebracht werden. Die Unfallverursacherin blieb unverletzt. Beide Autos mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden beträgt etwa 40 000 Euro.