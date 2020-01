In den Pfingstferien 2020 bietet die VHS Vaterstetten vom 31. Mai bis zum 6. Juni eine Malreise mit dem Künstler Sime Vlahov an. Vermittelt werden die Grundlagen des schnellen Skizzierens sowie der Acryl-, Aquarell- und Mischtechnik. Die Wahrnehmung des Motives, richtige Perspektive und Bildkomposition der Landschaftsmalerei werden erläutert und demonstriert. Bei Ausflügen in die nähere Umgebung werden viele pittoreske Orte und Städte mit mediterranem Flair den Teilnehmern unzählige Motive bieten, die dann mit Aquarell- oder Acryltechnik umgesetzt werden können. Die Malreise bietet sowohl ambitionierten Anfängern, Wiedereinsteigern als auch Fortgeschrittenen berauschende Farberlebnisse und eine kreative Auszeit. Nähere Informationen sind über die VHS-Geschäftsstelle, Telefon (08106) 35 90 35, erhältlich, beziehungsweise am Informationsabend am Montag, 10. Februar, 18.30 Uhr, in der VHS, Baldhamer Straße 39.