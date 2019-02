20. Februar 2019, 21:37 Uhr Vaterstetten Von Schottland bis Ohio

Alle Freunde irisch-amerikanischer Folkmusik lädt die Gruppe Dulcimore am Samstag, 23. Februar, um 20 Uhr zu einem abwechslungsreichen Abend mit Musik aus England, Irland, Schottland und den USA in den Pfarrsaal Maria-Königin in Baldham ein. Die fünfköpfigen Band, die vor knapp 20 Jahren in Zorneding ihren Ursprung hatte, ist bekannt für ihre ausgefallenen Arrangements und Instrumente. Neben Appalachian Dulcimer, Hackbrett, Gitarre, Ukulele und Harfe sind jede Menge Flöten, Klavier und viel Gesang geboten. Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten. Einlass ist von 19.30 Uhr an.