19. September 2018, 21:54 Uhr Vaterstetten Von Konventionen befreit

Besonderes Hörerlebnis: In der katholischen Pfarrkirche Vaterstetten ist am Samstag, 22. September, das Duo Aerophones zu Gast. Martin Seeliger an Didgeridoo, Saxofon und Flöten sowie der Organist Alexander Hermann präsentieren Werke aus der eigenen Feder. Ihre jüngste CD "Den Tiger reiten" gibt Zeugnis vom ureigenen, von Konventionen befreiten Stil ihrer Kompositionen und Improvisationen. Die Zeitschrift Orgel International nannte die Musik des Duos eine "Weltmusik vom Feinsten", der legendäre amerikanische Jazz-Saxofonist Yusuf Lateef bemerkte: "This Music is profoundly creative". Das Konzert in der Kirche "Zum Kostbaren Blut Christi" beginnt um 17 Uhr. Der Eintritt ist frei, Spenden für die Künstler werden erbeten.