29. November 2018, 22:05 Uhr Vaterstetten Volksmusik zum Advent

Am Sonntag, 2. Dezember, findet "Ein Abend im Advent" im Seniorenwohnpark Vaterstetten statt. Es singen und spielen: die Kirchseeoner Zithermusi, die Steinseer Sängerinnen, Sophie Kreuzer an der Harfe und Helmut Rosenmüller am Akkordeon. Helmut Trinkberger führt als Sprecher durch das Programm. Der Eintritt kostet zehn Euro, Karten gibt es in Vaterstetten bei Blumen Meier, beim Offenen Haus der AWO (OHA), im Seniorenwohnpark, bei der Papeterie Löntz in Baldham und bei Steffis Schreibwaren in Zorneding. Veranstalter ist das OHA, der Erlös kommt sozialen Projekten in der Gemeinde zugute. Beginn ist um 17.30 Uhr, Einlass von 16.45 Uhr an.