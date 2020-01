Vaterstetten - Vor verschlossener Türe standen ratlose Eltern mit ihren Kindern am Sonntag. Denn vor dem Hallenbad des alten Schulgebäudes in der Gluckstraße fand sich eine Aufschrift "Geschlossen wegen Vandalismus". Bislang Unbekannte hatten sich über eine Rettungstüre und einer Außenleiter Zutritt zum alten Schulgebäude verschafft, indem sie diese Türen zuvor manipulierten. Anschließend verwüsteten die Täter den Keller des alten Schulhauses, in dem ein Kinderhort untergebracht ist. Es wurden Gegenstände wie Spiegel und Uhren von den Wänden gerissen, zerschlagen und umhergeworfen, Musikinstrumente zerstört, eine Küche verwüstet, Nägel und Glasscherben auf die Böden verteilt und vieles mehr. Danach betraten sie über den Keller das daneben befindliche Hallenbad und warfen alles, was nicht niet- und nagelfest war, in das Schwimmbecken. Sogar einen großen Dampfreiniger. Außerdem rissen sie einen Boiler von der Wand. Der gesamte Schaden ist derzeit noch nicht abzuschätzen. Er wird sich jedoch sicherlich in einem höheren vierstelligen Betrag bewegen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen, Zeugen können sich unter (08121) 9917-0 melden.