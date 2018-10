23. Oktober 2018, 22:04 Uhr Vaterstetten Turbulente Dorfszenen

Die Brett'lbühne Vaterstetten freut sich sehr, dass die Alte Post in Parsdorf so schön renoviert wurde und der Theatergesellschaft nun wieder eine Heimat bietet. Am Freitag, 26. Oktober, um 20 Uhr geht der Vorhang auf zur Premiere vom "Habererbräu", einem Lustspiel in drei Akten von Holger Zimmermann. Darin werden die Zuschauer mit einem Dorfleben aus teils turbulenten Szenen, Intrigen und Liebe in Atem gehalten. Gespielt wird bis 24. November immer freitags und samstags, Beginn ist jeweils um 20 Uhr, Einlass von 18.30 Uhr an. Für Speisen und Getränke ist gesorgt. Eintrittskarten zu zwölf Euro gibt es bei Familie Drescher unter (08106) 68 94 oder (0176) 8443 71 40 sowie bei Papeterie Löntz in Baldham im Rossinizentrum unter (08106) 67 69.