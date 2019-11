Erneut haben Fahrraddiebe im Landkreis zugeschlagen. In der Nacht vom 16. auf den 17. November zwischen 23 Uhr und 11 Uhr vormittags wurde am Fahrradabstellplatz am S-Bahnhof in Vaterstetten ein schwarzes Herren-Trekkingrad der Marke KTM gestohlen, wie die Polizei Poing nun mitteilt. Personen, die Zeugen des Vorfalls wurden oder Angaben zum Verbleib des Fahrrades machen können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion in Poing, Telefon (08121) 991 70, zu melden.