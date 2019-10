Erneut hat ein Unbekannter am Donnerstag in der Werner-Eck-Straße in Poing eine Schraube vor dem Reifen eines geparkten Fahrzeugs abgelegt. Der Besitzer bemerkte die Schraube, bevor er losfuhr, daher entstand kein Schaden. Hinweise nimmt die Polizei in Poing unter Telefon (08121) 99 17-0, entgegen.