12. September 2018, 22:30 Uhr Vaterstetten Sachbeschädigung in Asylbewerberheim

Am Dienstag ist es in Vaterstetten zu einer Sachbeschädigung in einem Asylbewerberheim gekommen. Die Polizei Poing wurde von einer Anwohnerin über einen Randalierer in der Unterkunft in der Enzianstraße informiert. Vor Ort bestätigten mehrere Bewohner, dass einer ihrer Mitbewohner mit dem Fuß gegen mehrere Türen getreten habe. Hierdurch wurde der Türstock des Badezimmers, sowie die Glaseinfassung einer Zimmertüre beschädigt. Der Schaden beläuft sich laut Polizei auf etwa 500 Euro. Den mutmaßlichen Täter trafen die Polizisten vor Ort nicht an. Aufgrund der Zeugenaussagen wird er sich wegen Sachbeschädigung verantworten müssen.