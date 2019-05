22. Mai 2019, 22:13 Uhr Vaterstetten Romantische Chormusik

Ein Konzert mit geistlicher Chormusik der Romantik gibt der Kammerchor Con Voce am Sonntag, 26. Mai, in der evangelischen Petrikirche in Baldham. Unter der Leitung von Matthias Gerstner erklingen die sehr selten zu hörende Messe in d-Moll von Peter Cornelius sowie Marianische Hymnen von Josef Rheinberger. Begleitet wird der Chor von der Organistin Catharina Seidel. Peter Cornelius komponierte zwischen 1845 und 1855 eine beträchtliche Zahl kirchlicher Werke, von denen leider viele verloren gingen. Die Messe in d-Moll entstand im Juli 1849, mit ihr schloss Cornelius seine Berliner Studienjahre ab. Karten im Vorverkauf gibt es bei Steffis Schreibwaren in Zorneding, beim Buchladen in Vaterstetten, bei der AP-Buchhandlung oder bei der Papeterie Löntz in Baldham. Restkarten sind an der Abendkasse erhältlich. Das Konzert beginnt um 18 Uhr.