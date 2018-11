7. November 2018, 22:20 Uhr Vaterstetten Romantische Cellomusik

Auch im nächsten Konzert der Reihe "Bach & more" ist ein Meister seines Fachs zu hören: der Cellist Klaus Kämper. 1954 in Gelsenkirchen geboren, studierte er in Düsseldorf bei Professor Johannes Goritzky. Als Cellist des berühmten Cherubini-Quartetts reiste Kämper fast 15 Jahre lang durch die Welt, bis er sich 1989 für einige Jahre aus dem Konzertleben zurückzog, um in München Philosophie und Sanskrit zu studieren. Erst fünf Jahre später trat Kämper erstmals wieder öffentlich auf, heute ist er als freier Künstler tätig. Zusammen mit dem Kirchenmusiker Matthias Gerstner spielt Kämper am Samstag, 10. November, um 19 Uhr in der Petrikirche Baldham romantische Musik für Violoncello und Orgel von Rheinberger, Kirchner und Piazzolla. Karten gibt es beim Buchladen in Vaterstetten, bei Papeterie Löntz und AP-Buch in Baldham sowie bei Steffis Schreibwaren in Zorneding. Restkarten an der Abendkasse.