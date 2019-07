26. Juli 2019, 22:24 Uhr Vaterstetten Radunfall mit mehr als 1,6 Promille

Ohne Helm, aber mit viel Alkohol im Blut war am Donnerstag ein 50-Jähriger mit seinem Fahrrad in Baldham unterwegs. Aufgrund seiner Alkoholisierung stürzte er, dabei zog sich der Mann laut Polizei eine Kopfverletzung und Schürfwunden am Knie zu. Er wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Ein Test ergab, dass der Mann mehr als 1,6 Promille Alkohol im Blut hatte - das ist auch auf dem Fahrrad nicht erlaubt und erfüllt den Tatbestand der Trunkenheit im Verkehr, wie die Polizei mitteilt.