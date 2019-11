Ein Fahrradfahrer ist zwischen Mittwoch, 21 Uhr, und Donnerstag, 8 Uhr, am Fuchsweg in Baldham gegen das Heck eines Autos geprallt und hat dadurch einen Sachschaden in Höhe von 1500 Euro verursacht. Wie die Polizei mitteilt, wurde durch den Aufprall die Heckscheibe eingeschlagen und die Heckklappe leicht eingedellt. Der Fahrradfahrer, der sich bei dem Unfall möglicherweise verletzt hat, fuhr weiter, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort eingeleitet. Nun hofft die Polizei Poing auf Hinweise unter Telefon (08121) 991 70.