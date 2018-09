12. September 2018, 22:30 Uhr Vaterstetten Radfahrerin bei Unfall verletzt

In Vaterstetten ist es am Dienstagabend zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei der sich eine Frau leicht verletzte. Wie die Polizei mitteilte, war ein 29-jähriger Autofahrer aus München auf der Möschenfelder Straße in Richtung B 304 unterwegs. In gleicher Richtung fuhr eine 18-jährige Frau aus Grasbrunn mit ihrem Fahrrad auf dem Gehweg. Auf Höhe der Primelstraße fuhr die Radfahrerin auf die Fahrbahn, um in die Primelstraße abzubiegen. Dies bemerkte der Autofahrer zu spät, sodass er das Fahrrad leicht touchierte. Die Radfahrerin kam zu Sturz, verletzte sich leicht und wurde ins Krankenhaus gebracht. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf 800 Euro.