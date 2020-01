Für Radler war Vaterstetten am Dienstagvormittag ein gefährliches Pflaster, es kam gleich zu drei Unfällen. Wie die Polizei mitteilt, kollidierten zunächst zwei Fahrradfahrer, ein 67-jähriger Rentner und 17-jährige Schülerin, auf einem Radweg miteinander. Zwei Mal stürzten die Radfahrer, ein 83-Jähriger und eine 59-Jährige, aufgrund von Straßenglätte alleinbeteiligt. Alle Beteiligten wurden den Beamten zufolge leicht bis schwer verletzt und kamen in umliegende Krankenhäuser. In einem der Fälle musste sogar ein Rettungshubschrauber eingesetzt werden, der einen Notarzt zur Unfallstelle brachte. An den Rädern der Unfallbeteiligten entstand unterdessen jeweils nur ein geringer Sachschaden von insgesamt etwa 500 Euro.