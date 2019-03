29. März 2019, 21:57 Uhr Vaterstetten Prinz liest

Wie kaum ein anderer steht Dietrich Bonhoeffer für Zivilcourage, Einmischung in die Politik, Pazifismus und Nächstenliebe. Dabei gab es für den Theologen weder konfessionelle noch nationale oder soziale Grenzen. Zudem lebte er selbst, was er forderte, und wurde so für viele zu einem großen Vorbild. Unter dem Titel "Wege zur Freiheit" begibt sich Alois Prinz, ausgezeichnet unter anderem mit dem Deutschen Jugendliteraturpreis, nun auf die Spuren dieses faszinierenden Mannes. Am Montag, 1. April, um 19.30 Uhr stellt er seine Biografie im neuen Saal der Baldhamer Petrigemeinde vor, musikalisch umrahmt wird die Lesung von Gitarrist Johannes Öllinger. Der Eintritt zu der Veranstaltung in Zusammenarbeit mit dem Buchladen Vaterstetten kostet zehn Euro.