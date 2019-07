30. Juli 2019, 21:41 Uhr Vaterstetten Polizei ermittelt gegen Baggerfahrer

Mit einem ungewöhnlichen Vergehen haben sich nun die Beamten der Polizeiinspektion Poing befassen müssen. Laut Polizeibericht "gegen jegliche Regeln der Baukunst" hat ein 42-jähriger Baggerfahrer am Montag in der Baldhamer Heubergstraße eine etwa zweieinhalb Meter tiefe und sechs Meter breite Grube gegraben - in unmittelbarer Nähe zur Straße und ohne die Wände durch eine Verschalung oder dergleichen abzusichern. Dadurch wurde den Beamten zufolge die Fahrbahn leicht unterhöhlt. Bei stärkerer Belastung durch Fahrzeuge hätte die Gefahr bestanden, dass die komplette Straße abrutscht. Dass es nicht so weit gekommen ist, ist vor allem dem zuständigen Straßenwärter der Gemeinde Vaterstetten zu verdanken, der die gefährliche "Baustelle" gegen 11.15 Uhr bemerkt hatte und sofort die Polizei verständigte. Die Beamten ordneten daraufhin umgehend die Verfüllung der Grube an. Gegen den Baggerführer, der im Landkreis Ebersberg wohnt, wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Verdachtes der Baugefährdung eingeleitet.