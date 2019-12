Schwere Verletzungen hat ein Pedelecfahrer bei einem Unfall am Montag auf der B304 erlitten. Der 76-jährige Fahrradfahrer aus dem Landkreis München war nach Angaben der Polizei zunächst auf dem Geh- und Radweg von Haar kommend in Richtung Zorneding unterwegs gewesen. Auf Höhe der Einmündung zur Arnikastraße in Vaterstetten fuhr der Pedelecfahrer aus bislang unbekannter Ursache nach links auf die Fahrbahn der B304. Hierbei prallte er mit einem auf der B304 in gleicher Fahrtrichtung fahrenden Auto eines 79-Jährigen aus dem Landkreis zusammen. Der Wagen erfasste den Pedelecfahrer und schleuderte ihn auf die Gegenfahrbahn. Mit einem Rettungswagen wurde der 76-Jährige in ein Münchner Klinikum gebracht. Der Autofahrer blieb unverletzt. Am Pedelec entstand ein geringer Sachschaden in Höhe von etwa 50 Euro, der Schaden am Auto wird von der Polizei auf mindestens 4000 Euro geschätzt.

Die Fahrbahn wurde während der Unfallaufnahme kurzzeitig beidseitig und später einseitig gesperrt.