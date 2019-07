29. Juli 2019, 16:01 Uhr Vaterstetten Unbekannte prügeln ohne Vorwarnung willkürlich auf Passanten ein

In Vaterstetten werden zwei Männer wie aus dem Nichts niedergeschlagen.

Aus nichtigem Anlass haben am Sonntag Unbekannte zwei Menschen in Vaterstetten niedergeschlagen. Das meldet die Polizei Poing. Im ersten Fall traf es einen 33-jährigen Vaterstettener, der sich am Sonntagmorgen gegen 0 Uhr zu Fuß auf den Weg in die Arbeit begab.

Auf dem Geh- und Radweg in der Vaterstettener Straße kamen ihm in der Mitte des Weges zwei Fahrradfahrer entgegen, die er darauf ansprach. Die beiden Personen wendeten laut Polizei daraufhin, kamen zu ihm zurück und schlugen ihm unter anderem mit einem Schlüsselbund ins Gesicht, woraufhin der 33-Jährige das Bewusstsein verlor. Als er wieder zu sich kam, waren die Täter bereits verschwunden.

Im zweiten Fall wurde ein 23-jähriger Vaterstettener, der am Sonntagmorgen zu Fuß auf dem Gehweg zwischen Grub und Parsdorf unterwegs war, von drei Unbekannten angesprochen und um eine Zigarette gefragt. Als der Mann verneinte, wurde er, wie er der Polizei später berichtete, von den drei Männern geschlagen, bevor diese dann flüchteten.

Eine Personenbeschreibung konnte der Geschädigte nicht angeben, teilt die Polizei mit, zudem sei der Vorfall erst mit etwa 30-minütiger Verspätung gemeldet worden, so dass polizeiliche Fahndungsmaßnahmen erfolglos geblieben seien. In beiden Fällen hofft die Polizei Poing nun auf Hinweise unter Telefon (08121) 991 70.