18. Juli 2019, 21:52 Uhr Vaterstetten Partnerschaftsverein sucht Gästequartiere für Besuch aus Trogir

Vom 21. bis 28. September erwarten die Vaterstettener ihre Freunde aus der Partnergemeinde Trogir in Dalmatien in der Gemeinde. Angekündigt sind junge Gäste im Alter zwischen zwölf und 15 Jahren sowie Erwachsene in allen Altersgruppen. Benötigt werden für die Besucher noch Gästequartiere. Luxus müsse dabei nicht geboten werden, unterstreicht der Partnerschaftsverein. Auch eine Klappcouch reiche, außerdem sollte man den Gästen jeden Tag ein Frühstück bieten können. Alle Gäste sprechen in der Regel Englisch oder Deutsch. Spätestens um neun Uhr sind sie meistens aus dem Haus und werden vom Verein betreut. Nähere Informationen bei Annika Deutschmann, Telefon (0176) 61 07 96 88, Bianka Krause, Telefon (0160) 177 09 13, oder per Mail an betten@pvt2009.org.