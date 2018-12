2. Dezember 2018, 22:21 Uhr Vaterstetten Odysseus bei den Lesekerlen

"Die Irrfahrten eines griechischen Helden: Mit einäugigen Riesen, Ungeheuern und entsetzlichen Stürmen!" präsentiert Rudolf Eppinger, "Lesekerl" der Gemeindebücherei Vaterstetten, am Dienstag, 4. Dezember. Zu der Veranstaltung um 16 Uhr sind alle Jungs ab sechs Jahren eingeladen. Das Vorlesen für Mädchen und Jungs zwischen vier und sechs Jahren findet in der Bücherei wieder statt am Mittwoch, 5. und 12. Dezember, Beginn ist jeweils um 15.30 Uhr.