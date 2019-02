20. Februar 2019, 21:37 Uhr Vaterstetten Neues von Martin Ritter

Neue Bilder an den Wänden und Aquarelle in einer Videoschau bestaunen kann man am Samstag, 23. Februar, im Künstlerhaus Ritter in Baldham, Fuchsweg 90. Der Förderverein Notturno lädt anlässlich des Geburtstags des Malers Martin Ritter (geboren am 25. Februar 1905 in Glauchau, gestorben am 14. Mai 2001 in Baldham) zu einem Treffen ein und möchte dabei die Fortschritte seiner Arbeit vorstellen. Die Förderer des Gesamtkunstwerks von Martin Ritter und seinem Sohn Ulrich Ritter haben es sich zur Aufgabe gemacht, den umfangreichen künstlerischen Nachlass zu sichten, zu sortieren, zu archivieren und nach Möglichkeit der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Los geht's um 15 Uhr.