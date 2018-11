25. November 2018, 22:14 Uhr Vaterstetten Neue Räume für die Rasselbande

Kita muss wegen Umbaus des alten Rathauses umziehen

Zwei große Probleme gibt es in der Gemeinde: zu wenig günstigen Wohnraum und zu wenig Kinderbetreuung. Um ersteres zumindest ein bisschen zu mildern, beschloss der Gemeinderat Anfang des Jahres, das alte Parsdorfer Rathaus umzubauen. Fünf kleine Wohnungen, wie man sie in Vaterstetten dringend braucht, sollen dort entstehen. Der Nachteil ist allerdings, dass die Gemeinde dazu gewissermaßen eine Eigenbedarfskündigung aussprechen musste. Und das ausgerechnet an eine Kita, nämlich den Kinderpark der Nachbarschaftshilfe (NBH). Doch nach einem halben Jahr Suche und erheblicher Kritik seitens der Eltern präsentiert das Rathaus nun eine Lösung: Eine Kindergarten-Rochade.

Dazu wird zunächst die AWO Kinderkrippe "Rasselbande", die bisher in einem Haus in der Fasanenstraße neben dem Altenheim untergebracht ist, umziehen. Neuer Standort wird der AWO-Kindergarten in der Carl-Orff-Straße, gegenüber dem Verkehrsübungsplatz. Die AWO habe selbst den Wunsch gehabt, die Krippe zu verlegen, betont man im Rathaus. Nach den großen Ferien im September 2019 wird die "Rasselbande" in ihre neue Räume umgezogen sein. Dadurch steht der Gemeinde dann ein rund 230 Quadratmeter großer Kindergarten samt Garten zur Verfügung, den man der NBH als Ausweichquartier angeboten hat. Ein gemeinsamer Besichtigungstermin hat bereits stattgefunden, auch eine Bestätigung des Gemeinderats zur Kindergartenrochade liege schon vor, so die Aussage aus dem Rathaus - offenbar aber keine endgültige Zusage der NBH.

Denn dort ist der Umzug nicht unumstritten. So hatte bereits im Oktober 2017 der Gemeinderat über einen möglichen Abriss des alten Rathauses diskutiert, danach gab es von der NBH Kritik, man habe von einem eventuell bevorstehenden Umzug des Kinderparks aus der Zeitung erfahren. Auch die Eltern sind über die Pläne nicht glücklich. Sie sammelten Unterschriften für einen Verbleib in Parsdorf und übergaben sie im September Bürgermeister Georg Reitsberger (FW). Dessen Verwaltung indes keine andere Möglichkeit sieht als den Umzug: "Das bedauert sowohl die Gemeinde als auch die Nachbarschaftshilfe. Wir denken aber, dass in der Fasanenstraße zentral gelegene Räumlichkeiten gefunden wurden, die großzügig geschnitten und somit optimal auf die Bedürfnisse der Kinder angepasst sind", heißt es in einer Pressemeldung aus dem Rathaus.