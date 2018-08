21. August 2018, 21:51 Uhr Vaterstetten Museumswagen am Denkmaltag geöffnet

Beim Tag des offenen Denkmals am Sonntag, 9. September, ist auch der Museumswagen an der Vaterstettener Straße 44 zwischen Vaterstetten und Baldham-Dorf geöffnet. Die Ausstellung in dem historischen Güterwagen erinnert an die Zwangsarbeiter, die 1944/45 eine Eisenbahnstrecke von Zorneding nach Feldkirchen bauen mussten. Der Denkmalwagen beherbergt eine ausführliche Dokumentation sowie eine kleine Modellbahn. Geöffnet ist der Wagen am Denkmaltag von 10 bis 16 Uhr.